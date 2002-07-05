Черноусова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноусова Ольга Ивановна

Черноусова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1922

Дата смерти

05.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1922

Отец: Черноусов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черезов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Черезов Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1941

Сын: Черезов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Черезов Николай Иванович

Смерть
05.07.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.