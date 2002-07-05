Черноусова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1922
Дата смерти05.07.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1922
Отец: Черноусов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черезов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Черезов Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1941
Сын: Черезов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Черезов Николай Иванович
Смерть
05.07.2002