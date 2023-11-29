Черезов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1941
Сын: Черезов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Черноусова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1951
Дочь: Черезова Вера Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черезов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Черноусова Ольга Ивановна