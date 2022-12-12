Шакиржан
Место рождения
Дата рождения1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1900
Жена: Сарвижихан Ахтариева
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
20 сум | ее представлял родственник Габидулла Ахтари улы свидетели Фахриддин Галем улы и Гарифиддин Хабибулла улы его представлял Нурмухаммад Абубакир улы свидетели Низамиддин Шарафиддин улы и Губайду... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно