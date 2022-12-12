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Шакиржан

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Место рождения

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.10.1900

Жена: Сарвижихан Ахтариева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
20 сум | ее представлял родственник Габидулла Ахтари улы свидетели Фахриддин Галем улы и Гарифиддин Хабибулла улы его представлял Нурмухаммад Абубакир улы свидетели Низамиддин Шарафиддин улы и Губайду... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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