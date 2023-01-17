Сарвижихан Ахтариева
Место рождения
Дата рождения01.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1879
Отец: Ахтари Сабитов
Мать: Хамдениса Ахтямова
Бракосочетание
22.10.1900
Муж: Шакиржан
20 сум | ее представлял родственник Габидулла Ахтари улы свидетели Фахриддин Галем улы и Гарифиддин Хабибулла улы его представлял Нурмухаммад Абубакир улы свидетели Низамиддин Шарафиддин улы и Губайду... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно