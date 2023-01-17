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Сарвижихан Ахтариева

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1850 г.р.

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1879

Отец: Ахтари Сабитов

Мать: Хамдениса Ахтямова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.10.1900

Муж: Шакиржан

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
20 сум | ее представлял родственник Габидулла Ахтари улы свидетели Фахриддин Галем улы и Гарифиддин Хабибулла улы его представлял Нурмухаммад Абубакир улы свидетели Низамиддин Шарафиддин улы и Губайду... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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