Никитенко Ефросинья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Никитенко Василий Сысоевич
Отец ребёнка: Никитенко Сысой Павлович
приехали с Чернигова
Рождение ребёнка
19.11.1896
Отец ребёнка: Никитенко Сысой Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1898
Дочь: Евдокия Сысоевна
Отец ребёнка: Никитенко Сысой Павлович
Рождение ребёнка
11.09.1903
Отец ребёнка: Никитенко Сысой Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Сысоевна
Отец ребёнка: Никитенко Сысой Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно