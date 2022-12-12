Никитенко Ефросинья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко Ефросинья Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Никитенко Василий Сысоевич

Отец ребёнка: Никитенко Сысой Павлович

приехали с Чернигова
Рождение ребёнка
19.11.1896

Сын: Никитенко Роман Сысоевич

Отец ребёнка: Никитенко Сысой Павлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.08.1898

Дочь: Евдокия Сысоевна

Отец ребёнка: Никитенко Сысой Павлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.09.1903

Сын: Никитенко Иван Сысоевич

Отец ребёнка: Никитенко Сысой Павлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Сысоевна

Отец ребёнка: Никитенко Сысой Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Сысой Павлович

Смерть
Неизвестно
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