Никитенко Сысой Павлович
Место рожденияЧерниговская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитенко Павел
Мать: не указана
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1887
Сын: Никитенко Василий Сысоевич
Мать ребёнка: Никитенко Ефросинья Титовна
приехали с Чернигова
Рождение ребёнка
19.11.1896
Мать ребёнка: Никитенко Ефросинья Титовна
Рождение ребёнка
03.08.1898
Дочь: Евдокия Сысоевна
Мать ребёнка: Никитенко Ефросинья Титовна
Рождение ребёнка
11.09.1903
Мать ребёнка: Никитенко Ефросинья Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Сысоевна
Мать ребёнка: Никитенко Ефросинья Титовна
Смерть
1936