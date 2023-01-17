Никитенко Сысой Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитенко Сысой Павлович

Никитенко Сысой Павлович

avatar

Место рождения

Черниговская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитенко Павел

Мать: не указана

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Никитенко Василий Сысоевич

Мать ребёнка: Никитенко Ефросинья Титовна

приехали с Чернигова
Рождение ребёнка
19.11.1896

Сын: Никитенко Роман Сысоевич

Мать ребёнка: Никитенко Ефросинья Титовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.08.1898

Дочь: Евдокия Сысоевна

Мать ребёнка: Никитенко Ефросинья Титовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.09.1903

Сын: Никитенко Иван Сысоевич

Мать ребёнка: Никитенко Ефросинья Титовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенко Ефросинья Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Сысоевна

Мать ребёнка: Никитенко Ефросинья Титовна

Смерть
1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close