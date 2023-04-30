Абросимов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Абросимов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
12.07.1915
Мать ребёнка: Абросимова Домна Васильевна
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абросимова Степанида Федоровна
Смерть
Неизвестно