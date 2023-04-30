Абросимов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Абросимов Георгий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1915

Сын: Абросимов Петр Федорович

Мать ребёнка: Абросимова Домна Васильевна

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абросимова Степанида Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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