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Лямцева Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1943

Отец: Лямцев Михаил Иванович

Мать: Горохова Прасковья Васильевна

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