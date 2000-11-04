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Горохова Прасковья Васильевна

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Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.08.1914

Дата смерти

04.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914

Отец: Горохов Василий Егоров

Мать: Праскева Петрова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1937

Дочь: Лямцева Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Лямцева Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1943

Дочь: Лямцева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1945

Дочь: Лямцева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямцев Михаил Иванович

Смерть
04.11.2000
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