Горохова Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1914
Дата смерти04.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914
Отец: Горохов Василий Егоров
Мать: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
02.08.1937
Дочь: Лямцева Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1939
Дочь: Лямцева Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1943
Дочь: Лямцева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1945
Дочь: Лямцева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.2000