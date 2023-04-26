Сырысев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырысев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иван Сафронович

Мать: Аксинья

Смерть
1841
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