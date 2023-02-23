Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Иван Сафронович
Смерть
Неизвестно