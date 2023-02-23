Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сырысев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Сафронович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Сафронович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сырысев Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Сафронович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сырысев Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Сафронович

Смерть
Неизвестно
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