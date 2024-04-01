Бражников Климент Казак Р.Медвежьего Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Бражников Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов
Мать ребёнка: (Толмачева) Евдокия Федорова
Бракосочетание
17.07.1805
М.17 ж. 20 первым браком
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Кулебакина (Бражникова) Параскева I Жена Климентова
Мать ребёнка: (Толмачева) Евдокия Федорова
Бракосочетание
До 1836
Смерть
Неизвестно