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Бражников Климент Казак Р.Медвежьего Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Бражников Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Ельпидифор Казак Ст. Медвежьей Климентов

Мать ребёнка: (Толмачева) Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Иван Казак Р. Медвежьего Климентов

Мать ребёнка: (Толмачева) Евдокия Федорова

Бракосочетание
17.07.1805

Жена: (Толмачева) Евдокия Федорова

М.17 ж. 20 первым браком
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Кулебакина (Бражникова) Параскева I Жена Климентова

Мать ребёнка: (Толмачева) Евдокия Федорова

Бракосочетание
До 1836

Жена: Бражникова Агрипина Петрова

Смерть
Неизвестно

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