Кулебакина (Бражникова) Параскева I Жена Климентова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти26.12.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
12.01.1831
М.18 ж.20
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров
Рождение ребёнка
18.12.1836
Дочь: (Кулебакина) Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров
Смерть
26.12.1836
26 лет от родов