Кулебакина (Бражникова) Параскева I Жена Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулебакина (Бражникова) Параскева I Жена Климентова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

26.12.1836

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Бражников Климент Казак Р.Медвежьего Федоров

Мать: (Толмачева) Евдокия Федорова

Бракосочетание
12.01.1831

Муж: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров

М.18 ж.20
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Кулебакин Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Кулебакин Илья Дмитриев

Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров

Рождение ребёнка
18.12.1836

Дочь: (Кулебакина) Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров

Смерть
26.12.1836
26 лет от родов

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