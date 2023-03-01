Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1892

Дочь: Евгения Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Степанович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Илья Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Степанович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.03.1906

Дочь: Анна Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Степанович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурий Степанович

Смерть
Неизвестно
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