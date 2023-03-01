Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1892
Дочь: Евгения Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Степанович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Илья Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Степанович
Рождение ребёнка
17.03.1906
Дочь: Анна Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурий Степанович
Смерть
Неизвестно