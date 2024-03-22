Гурий Степанович
Место рождения
Дата рождения02.12.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1866
Отец: Степан Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1892
Дочь: Евгения Гурьевна
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Илья Гурьевич
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1906
Дочь: Анна Гурьевна
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно