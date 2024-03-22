Гурий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурий Степанович

Гурий Степанович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

02.12.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1866

Отец: Степан Михайлович

Мать: Авдотья (Евдокия) Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.12.1892

Дочь: Евгения Гурьевна

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Илья Гурьевич

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.03.1906

Дочь: Анна Гурьевна

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close