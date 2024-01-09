Постников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Николай Васильевч

Мать ребёнка: Постникова Анастасия Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Федор Васильевич

Мать ребёнка: Постникова Анастасия Аверьяновна

Смерть
Неизвестно

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