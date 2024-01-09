Постникова Анастасия Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова Анастасия Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Николай Васильевч

Отец ребёнка: Постников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Федор Васильевич

Отец ребёнка: Постников Василий

Смерть
Неизвестно

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