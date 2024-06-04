Трусов Петр Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1748 и 1755
Дата смерти15.09.1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1748 и 1755
Отец: Трусов Григорий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Трусов Ларион Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Коткова (Трусова) Наталья Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Трусов Гурий Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Чекенева (Трусова) Василиса Петрова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.09.1823
Причина смерти: от горячки