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Трусов Петр Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1748 и 1755

Дата смерти

15.09.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1748 и 1755

Отец: Трусов Григорий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Трусов Ларион Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Коткова (Трусова) Наталья Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Трусов Гурий Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Чекенева (Трусова) Василиса Петрова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.09.1823
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки

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