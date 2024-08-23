Маслов Никифор Константинович
Место рождения
Дата рождения20.02.1897
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1897
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.02.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
До 16.02.1920
Жена: Маслова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Маслов Александр Никифорович
Мать ребёнка: Маслова Мария Михайловна
Смерть
После 1923