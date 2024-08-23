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Маслов Никифор Константинович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.02.1897

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1897

Отец: Терешин-Маслов Константин Филиппович

Мать: Терешина-Маслова (Демина) Татьяна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.02.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
До 16.02.1920

Жена: Маслова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Маслов Александр Никифорович

Мать ребёнка: Маслова Мария Михайловна

Смерть
После 1923

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