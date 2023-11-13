Маслова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 16.02.1920

Муж: Маслов Никифор Константинович

Смерть
После 16.02.1920
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Никифор Константинович

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