Маслова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 16.02.1920
Смерть
После 16.02.1920
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Никифор Константинович