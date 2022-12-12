Рябухина (Понякина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябухина (Понякина) Марья

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Место рождения

Преображенское село

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Преображенское село
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Орина

Отец ребёнка: Рябухин Сергей

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Рябухин Сергей

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Орина

Отец ребёнка: Рябухин Сергей

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Рябухин Сергей

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябухин Сергей

Смерть
Неизвестно
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