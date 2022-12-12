Рябухина (Понякина) Марья
Место рожденияПреображенское село
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Преображенское село
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Орина
Отец ребёнка: Рябухин Сергей
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Рябухин Сергей
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Орина
Отец ребёнка: Рябухин Сергей
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Рябухин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябухин Сергей
Смерть
Неизвестно