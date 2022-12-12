Рябухин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябухин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Рябухин Патракей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Орина

Мать ребёнка: Рябухина Марья

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Рябухина Марья

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Орина

Мать ребёнка: Рябухина Марья

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Рябухина Марья

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябухина Марья

Смерть
Неизвестно
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