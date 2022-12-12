Рябухин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Рябухин Патракей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Орина
Мать ребёнка: Рябухина Марья
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Рябухина Марья
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Орина
Мать ребёнка: Рябухина Марья
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Рябухина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябухина Марья
Смерть
Неизвестно