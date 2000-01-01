(Марьясова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Марьясова) Евдокия

(Марьясова) Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Марьясов Николай

Мать: Марьясова Марина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close