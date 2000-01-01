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(Марьясова) Евдокия
(Марьясова) Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Марьясов Николай
1900 г.р.
Мать
Марьясова Марина
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Марьясов Николай
Мать:
Марьясова Марина
Смерть
Неизвестно
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