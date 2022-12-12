Пелагея (Никифоровна)
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Никифор
Мать: Евфросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Спиридон Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Артемьевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Яков Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Артемьевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Изот Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Артемьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мавра Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Артемьевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Степан Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Артемьевич
Смерть
Неизвестно