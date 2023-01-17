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Филипп Артемьевич

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Артемий Ефимович

Мать: Евдокия Григорьевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Спиридон Филиппович

Мать ребёнка: Пелагея (Никифоровна)

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Яков Филиппович

Мать ребёнка: Пелагея (Никифоровна)

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Изот Филиппович

Мать ребёнка: Пелагея (Никифоровна)

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мавра Филипповна

Мать ребёнка: Пелагея (Никифоровна)

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Степан Филиппович

Мать ребёнка: Пелагея (Никифоровна)

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея (Никифоровна)

Смерть
Неизвестно
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