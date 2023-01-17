Филипп Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Артемий Ефимович
Мать: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Спиридон Филиппович
Мать ребёнка: Пелагея (Никифоровна)
Рождение ребёнка
1804
Сын: Яков Филиппович
Мать ребёнка: Пелагея (Никифоровна)
Рождение ребёнка
1807
Сын: Изот Филиппович
Мать ребёнка: Пелагея (Никифоровна)
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мавра Филипповна
Мать ребёнка: Пелагея (Никифоровна)
Рождение ребёнка
1812
Сын: Степан Филиппович
Мать ребёнка: Пелагея (Никифоровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея (Никифоровна)
Смерть
Неизвестно