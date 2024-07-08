Свиридова Аграфена/Агриппина Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Объеткова (Свиридова) Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.
Дочь: Свиридова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
25.04.1845 ст.
Дочь: Свиридова Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
16.01.1848
Дочь: Свиридова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
15.03.1850 ст.
Дочь: Свиридова Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
18.01.1852 ст.
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
02.11.1854 ст.
Дочь: Свиридова Зиновья Ефимовна
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
16.04.1861 ст.
Сын: Свиридов Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Свиридова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович
Смерть
Неизвестно