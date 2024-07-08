Свиридова Аграфена/Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Аграфена/Агриппина Павловна

Место рождения

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Объеткова (Свиридова) Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.

Дочь: Свиридова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1845 ст.

Дочь: Свиридова Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1848

Дочь: Свиридова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1850 ст.

Дочь: Свиридова Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1852 ст.

Сын: Свиридов Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1854 ст.

Дочь: Свиридова Зиновья Ефимовна

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1861 ст.

Сын: Свиридов Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Свиридова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Федорович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно
Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд

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