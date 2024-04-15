Черненко Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
28.06.1877 ст.
Дочь: Бурда Юлиания Евграфовна
Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G94S?i=901&cc=3511744
Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.
Сын: Черненко Кузьма Евграфович
Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Черненко Андрей Евграфович
Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович
Рождение ребёнка
06.12.1886 ст.
Дочь: Анна Евграфовна
Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович
Рождение ребёнка
02.10.1889 ст.
Дочь: Пелагея Евграфовна
Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович
Рождение ребёнка
23.10.1891 ст.
Сын: Черненко Терентий Евграфович
Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович
Рождение ребёнка
26.03.1895 ст.
Сын: Черненко Никон Евграфович
Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31Z-M?i=966&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.01.1897 ст.
Сын: Черненко Гордей Евграфович
Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96W-M?i=135&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно