Черненко Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Вера Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1877 ст.

Дочь: Бурда Юлиания Евграфовна

Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G94S?i=901&cc=3511744
Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.

Сын: Черненко Кузьма Евграфович

Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Черненко Андрей Евграфович

Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович

Рождение ребёнка
06.12.1886 ст.

Дочь: Анна Евграфовна

Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.10.1889 ст.

Дочь: Пелагея Евграфовна

Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
23.10.1891 ст.

Сын: Черненко Терентий Евграфович

Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
26.03.1895 ст.

Сын: Черненко Никон Евграфович

Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31Z-M?i=966&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.01.1897 ст.

Сын: Черненко Гордей Евграфович

Отец ребёнка: Черненко Евграф Гаврилович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96W-M?i=135&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Евграф Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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