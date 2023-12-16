Черненко Евграф Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Евграф Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
16.04.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Семен Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.

Сын: Черненко Кузьма Евграфович

Мать ребёнка: Черненко Вера Степановна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Вера Степановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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