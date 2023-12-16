Черненко Евграф Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
16.04.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Семен Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.
Сын: Черненко Кузьма Евграфович
Мать ребёнка: Черненко Вера Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черненко Вера Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно