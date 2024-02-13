Глуховская Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глуховская Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глуховская Станислава Ивановна

Отец ребёнка: Глуховской Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глуховская Елена Ивановна

Отец ребёнка: Глуховской Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глуховской Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Глуховской Иван

Рождение ребёнка
15.08.1901

Дочь: Цапалюк (Глуховская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Глуховской Иван

Рождение ребёнка
1904

Сын: Глуховской Василий Иванович

Отец ребёнка: Глуховской Иван

Рождение ребёнка
1919

Сын: Глуховской Александр Иванович

Отец ребёнка: Глуховской Иван

Рождение ребёнка
1921

Сын: Глуховской Антон Иванович

Отец ребёнка: Глуховской Иван

Смерть
Неизвестно

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