Глуховская Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глуховская Станислава Ивановна
Отец ребёнка: Глуховской Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глуховская Елена Ивановна
Отец ребёнка: Глуховской Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глуховской Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Глуховской Иван
Рождение ребёнка
15.08.1901
Дочь: Цапалюк (Глуховская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Глуховской Иван
Рождение ребёнка
1904
Сын: Глуховской Василий Иванович
Отец ребёнка: Глуховской Иван
Рождение ребёнка
1919
Сын: Глуховской Александр Иванович
Отец ребёнка: Глуховской Иван
Рождение ребёнка
1921
Сын: Глуховской Антон Иванович
Отец ребёнка: Глуховской Иван
Смерть
Неизвестно