Глуховской Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глуховской Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глуховская Станислава Ивановна

Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глуховская Елена Ивановна

Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глуховской Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1901

Дочь: Цапалюк (Глуховская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Глуховской Василий Иванович

Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Глуховской Александр Иванович

Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Глуховской Антон Иванович

Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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