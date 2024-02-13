Глуховской Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глуховская Станислава Ивановна
Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глуховская Елена Ивановна
Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глуховской Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1901
Дочь: Цапалюк (Глуховская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Глуховской Василий Иванович
Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Глуховской Александр Иванович
Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Глуховской Антон Иванович
Мать ребёнка: Глуховская Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно