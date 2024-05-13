Пляко (Рыбакова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.2009
Москва, Россия
Рождение ребёнка
02.03.2011
Москва, Россия
Рождение ребёнка
08.02.2013
Москва, Россия
Рождение ребёнка
19.12.2015
Москва, Россия