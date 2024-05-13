Пляко (Рыбакова) Анна 03.08.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пляко (Рыбакова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.2009

Муж: Пляко Владимир Дмитриевич

Москва, Россия
Рождение ребёнка
02.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пляко Владимир Дмитриевич

Москва, Россия
Рождение ребёнка
08.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пляко Владимир Дмитриевич

Москва, Россия
Рождение ребёнка
19.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пляко Владимир Дмитриевич

Москва, Россия

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