Пляко Владимир Дмитриевич 18.01.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пляко Владимир Дмитриевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

18.01.1971

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1971 г.р.
1984 г.р.
Около 1986 г.р.

Дети

1999 г.р.
2001 г.р.
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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1971

Отец: Пляко Дмитрий Алексеевич

Мать: Пляко (Зайцева) Татьяна Владимировна

Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоломешкина (Фоломешкина) Ксения

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Пляко (Селиванова) Ольга Альбертовна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.10.1996

Жена: не указана

Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
05.10.1996

Жена: Пляко (Селиванова) Ольга Альбертовна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1999

Дочь: (Пляко) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Пляко (Селиванова) Ольга Альбертовна

Сан-Франциско, Калифорния, США
Рождение ребёнка
17.05.2001

Дочь: (Пляко) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Пляко (Селиванова) Ольга Альбертовна

Бурлингейм, Калифорния, США
Рождение ребёнка
18.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Москва, Россия
Бракосочетание
17.07.2009

Жена: Пляко (Рыбакова) Анна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
02.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пляко (Рыбакова) Анна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
08.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пляко (Рыбакова) Анна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
19.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пляко (Рыбакова) Анна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
30.11.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоломешкина (Фоломешкина) Ксения

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