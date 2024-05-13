Пляко Владимир Дмитриевич
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения18.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1971
Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.10.1996
Жена: не указана
Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
05.10.1996
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1999
Дочь: (Пляко) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Пляко (Селиванова) Ольга Альбертовна
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рождение ребёнка
17.05.2001
Дочь: (Пляко) Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Пляко (Селиванова) Ольга Альбертовна
Бурлингейм, Калифорния, США
Рождение ребёнка
18.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Москва, Россия
Бракосочетание
17.07.2009
Жена: Пляко (Рыбакова) Анна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
02.03.2011
Москва, Россия
Рождение ребёнка
08.02.2013
Москва, Россия
Рождение ребёнка
19.12.2015
Москва, Россия
Рождение ребёнка
30.11.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоломешкина (Фоломешкина) Ксения