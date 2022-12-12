Бриндак Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения13.12.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1988
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область