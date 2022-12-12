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Бриндак Андрей Иванович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

13.12.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1988 г.р.
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
12.09.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1988

Сын: Бриндак Иван Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
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