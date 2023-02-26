Евдокия Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти22.03.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1871
Муж: Григорий Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1873
Сын: Фома Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Емельянов
Рождение ребёнка
19.07.1881
Сын: Илья Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Емельянов
Рождение ребёнка
05.03.1884
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Емельянов
Рождение ребёнка
01.02.1888
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
22.03.1897