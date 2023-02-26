Евдокия Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кодратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

22.03.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1871

Муж: Григорий Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1873

Сын: Фома Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1881

Сын: Илья Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1884

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1888

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
22.03.1897
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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