Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гребнев Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Гребнев Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Егор Кондратьевич
Отец ребёнка: Гребнев Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Воронцев Прокопий Кондратьевич
Отец ребёнка: Гребнев Кондратий Васильевич
Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Воронцева) Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Гребнев Кондратий Васильевич
Смерть
После 1803