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Степанида Ивановна

Место рождения

Воронье, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1803

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронье, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребнев Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гребнев Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Гребнев Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Егор Кондратьевич

Отец ребёнка: Гребнев Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Воронцев Прокопий Кондратьевич

Отец ребёнка: Гребнев Кондратий Васильевич

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Воронцева) Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Гребнев Кондратий Васильевич

Смерть
После 1803

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