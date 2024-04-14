Воронцев Прокопий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гребнев Кондратий Васильевич
Мать: Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Воронцева) Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Воронцева (Фокина) Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Воронцев Архип Прокопьевич
Мать ребёнка: Воронцева (Фокина) Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
16.08.1837
Сын: Воронцев Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Воронцева (Фокина) Ульяна Герасимовна
Васильков Конец, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Тимошкина (Воронцева) Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Воронцева (Фокина) Ульяна Герасимовна
Смерть
1868