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Воронцев Прокопий Кондратьевич

Место рождения

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гребнев Кондратий Васильевич

Мать: Степанида Ивановна

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцева (Фокина) Ульяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Воронцева) Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Воронцева (Фокина) Ульяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Воронцев Архип Прокопьевич

Мать ребёнка: Воронцева (Фокина) Ульяна Герасимовна

Рождение ребёнка
16.08.1837

Сын: Воронцев Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Воронцева (Фокина) Ульяна Герасимовна

Васильков Конец, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Тимошкина (Воронцева) Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Воронцева (Фокина) Ульяна Герасимовна

Смерть
1868

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