флавий феодосий 1 великий
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.347
Дата смерти17.01.395
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.347
Отец: феодосий старший
Мать: ферманция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: пульхерия
Мать ребёнка: элия флавия флацилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: гонорий
Мать ребёнка: элия флавия флацилла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: элия флавия флацилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: гонорий аркадий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.377
Сын: флавий аркадий
Мать ребёнка: элия флавия флацилла
Рождение ребёнка
386
Дочь: галла плацидия
Мать ребёнка: флавия галла
Смерть
17.01.395