флавий феодосий 1 великий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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флавий феодосий 1 великий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.347

Дата смерти

17.01.395

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.347

Отец: феодосий старший

Мать: ферманция

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: пульхерия

Мать ребёнка: элия флавия флацилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: гонорий

Мать ребёнка: элия флавия флацилла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: элия флавия флацилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: гонорий аркадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.377

Сын: флавий аркадий

Мать ребёнка: элия флавия флацилла

Рождение ребёнка
386

Дочь: галла плацидия

Мать ребёнка: флавия галла

Смерть
17.01.395

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