галла плацидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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галла плацидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

386

Дата смерти

27.11.450

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
386

Отец: флавий феодосий 1 великий

Мать: флавия галла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: атаульф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: юста грата гонория

Отец ребёнка: констанций 3 флавий

Рождение ребёнка
02.07.419

Сын: валентиниан 3

Отец ребёнка: констанций 3 флавий

Смерть
27.11.450

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