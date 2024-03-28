галла плацидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения386
Дата смерти27.11.450
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
386
Отец: флавий феодосий 1 великий
Мать: флавия галла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: атаульф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: юста грата гонория
Отец ребёнка: констанций 3 флавий
Рождение ребёнка
02.07.419
Сын: валентиниан 3
Отец ребёнка: констанций 3 флавий
Смерть
27.11.450