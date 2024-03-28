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флавий аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.377

Дата смерти

01.05.408

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.377

Отец: флавий феодосий 1 великий

Мать: элия флавия флацилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: марина

Мать ребёнка: элия евдоксия, евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: аркадия

Мать ребёнка: элия евдоксия, евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: флацилла

Мать ребёнка: элия евдоксия, евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: элия евдоксия, евдокия

Рождение ребёнка
19.01.399

Дочь: пульхерия

Мать ребёнка: элия евдоксия, евдокия

Рождение ребёнка
10.04.401

Сын: феодосий 2

Мать ребёнка: элия евдоксия, евдокия

Смерть
01.05.408

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