флавий аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.377
Дата смерти01.05.408
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.377
Отец: флавий феодосий 1 великий
Мать: элия флавия флацилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: марина
Мать ребёнка: элия евдоксия, евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: аркадия
Мать ребёнка: элия евдоксия, евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: флацилла
Мать ребёнка: элия евдоксия, евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: элия евдоксия, евдокия
Рождение ребёнка
19.01.399
Дочь: пульхерия
Мать ребёнка: элия евдоксия, евдокия
Рождение ребёнка
10.04.401
Сын: феодосий 2
Мать ребёнка: элия евдоксия, евдокия
Смерть
01.05.408