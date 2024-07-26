Езус (Черненко) Ульяна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1963
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Черненко Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Волошина (Езус) Анна (Галя) Кузьминична
Отец ребёнка: Езус Кузьма Миронович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Езус) Маруся (Марина) Кузьминична
Отец ребёнка: Езус Кузьма Миронович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Езус Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Езус Кузьма Миронович
Смерть
1963