Езус (Черненко) Ульяна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Езус (Черненко) Ульяна Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Черненко Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Волошина (Езус) Анна (Галя) Кузьминична

Отец ребёнка: Езус Кузьма Миронович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Езус) Маруся (Марина) Кузьминична

Отец ребёнка: Езус Кузьма Миронович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Езус Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Езус Кузьма Миронович

Смерть
1963

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