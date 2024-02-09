станица Троицкая, станица Троицкая, Крымский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Троицкая

Крымский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кубани

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Темрюкский уезд
3029Троицкая станицана левом берегу р. Кубани76225231732732малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 3, питейное заведение 1. Мукомольных мельниц 8. Паромная переправа 1.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Темрюкский отдел, Троицкая станица
станица Троицкая

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Крымский район
159544Троицкаястаница45°08'00"38°07'00"L-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Троицкое сельское поселение
3625422101ст-ца Троицкая#Н/Д
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