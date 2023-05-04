Linde (Johansson) Lena Kathe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Linde (Johansson) Lena Kathe

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1967 г.р.
Между 1968 и 1973 г.р.
1974 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Linde ?

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Johansson (Linde) Anne-lie

Отец ребёнка: Linde ?

Рождение ребёнка
Между 1968 и 1973

Сын: Linde Rickard Thomas

Отец ребёнка: Linde ?

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Linde Jeanette Lise-lotte

Отец ребёнка: Linde ?

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