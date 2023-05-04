Linde (Johansson) Lena Kathe
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Linde ?
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Johansson (Linde) Anne-lie
Отец ребёнка: Linde ?
Рождение ребёнка
Между 1968 и 1973
Сын: Linde Rickard Thomas
Отец ребёнка: Linde ?
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Linde Jeanette Lise-lotte
Отец ребёнка: Linde ?