Linde ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Linde Friedrich Eduard
Мать: Linde (Raba) Juta
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Johansson (Linde) Anne-lie
Мать ребёнка: Linde (Johansson) Lena Kathe
Рождение ребёнка
Между 1968 и 1973
Сын: Linde Rickard Thomas
Мать ребёнка: Linde (Johansson) Lena Kathe
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Linde Jeanette Lise-lotte
Мать ребёнка: Linde (Johansson) Lena Kathe