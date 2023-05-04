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Linde ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

Дети

1967 г.р.
Между 1968 и 1973 г.р.
1974 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Linde Friedrich Eduard

Мать: Linde (Raba) Juta

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Linde (Johansson) Lena Kathe

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Johansson (Linde) Anne-lie

Мать ребёнка: Linde (Johansson) Lena Kathe

Рождение ребёнка
Между 1968 и 1973

Сын: Linde Rickard Thomas

Мать ребёнка: Linde (Johansson) Lena Kathe

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Linde Jeanette Lise-lotte

Мать ребёнка: Linde (Johansson) Lena Kathe

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