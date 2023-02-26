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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Тарушкина Анастасия (Гаврилова)

Отец ребёнка: Гавриил

Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Елизавета Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Александра Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Никифор Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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