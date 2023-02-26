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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Тарушкина Анастасия (Гаврилова)
Отец ребёнка: Гавриил
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Елизавета Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Александра Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Никифор Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил