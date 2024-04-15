Бугаец (Остапенко?) Зиновия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаец (Остапенко?) Зиновия Григорьевна

Место рождения

Хотень, Сумська область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотень, Сумська область
Бракосочетание
07.07.1868 ст.

Муж: Бугаец Павел Гордеевич

Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - деревни Кровной крестьяне Емельян Чернышев, Ефим (неразборчиво), по невесте - села Хотени крестьяне Прохор (неразборчиво) и Ефим Хомутенко | Успенская церковь | https://www.fa... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1874 ст.

Сын: Бугаец Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Бугаец Павел Гордеевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XM-D?i=705&cc=3511744
Рождение ребёнка
03.12.1876 ст.

Дочь: Бугаец Варвара Павловна

Отец ребёнка: Бугаец Павел Гордеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.12.1876 ст.

Сын: Бугаец Николай Павлович

Отец ребёнка: Бугаец Павел Гордеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.06.1882 ст.

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Бугаец Павел Гордеевич

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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