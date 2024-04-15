Бугаец (Остапенко?) Зиновия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
07.07.1868 ст.
поручители: по жениху - деревни Кровной крестьяне Емельян Чернышев, Ефим (неразборчиво), по невесте - села Хотени крестьяне Прохор (неразборчиво) и Ефим Хомутенко | Успенская церковь | https://www.fa... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1874 ст.
Отец ребёнка: Бугаец Павел Гордеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XM-D?i=705&cc=3511744
Рождение ребёнка
03.12.1876 ст.
Дочь: Бугаец Варвара Павловна
Отец ребёнка: Бугаец Павел Гордеевич
Рождение ребёнка
03.12.1876 ст.
Отец ребёнка: Бугаец Павел Гордеевич
Рождение ребёнка
09.06.1882 ст.
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Бугаец Павел Гордеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно