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Бугаец Павел Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бугаец Гордей Иванович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
21.03.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Василий Исидорович Белокур
Бракосочетание
07.07.1868 ст.

Жена: Бугаец Зиновия Григорьевна

Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - деревни Кровной крестьяне Емельян Чернышев, Ефим (неразборчиво), по невесте - села Хотени крестьяне Прохор (неразборчиво) и Ефим Хомутенко | Успенская церковь | https://www.fa... Показать все
Восприемник
02.05.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Мавра Емельяновна (Чернышева) Демиденко
Рождение ребёнка
25.10.1874 ст.

Сын: Бугаец Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Бугаец Зиновия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XM-D?i=705&cc=3511744
Рождение ребёнка
03.12.1876 ст.

Дочь: Бугаец Варвара Павловна

Мать ребёнка: Бугаец Зиновия Григорьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.12.1876 ст.

Сын: Бугаец Николай Павлович

Мать ребёнка: Бугаец Зиновия Григорьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.06.1882 ст.

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Бугаец Зиновия Григорьевна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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