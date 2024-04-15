Бугаец Павел Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Бугаец Гордей Иванович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
21.03.1868 ст.
Василий Исидорович Белокур
Бракосочетание
07.07.1868 ст.
поручители: по жениху - деревни Кровной крестьяне Емельян Чернышев, Ефим (неразборчиво), по невесте - села Хотени крестьяне Прохор (неразборчиво) и Ефим Хомутенко | Успенская церковь | https://www.fa... Показать все
Восприемник
02.05.1869 ст.
Мавра Емельяновна (Чернышева) Демиденко
Рождение ребёнка
25.10.1874 ст.
Мать ребёнка: Бугаец Зиновия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XM-D?i=705&cc=3511744
Рождение ребёнка
03.12.1876 ст.
Дочь: Бугаец Варвара Павловна
Мать ребёнка: Бугаец Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
03.12.1876 ст.
Мать ребёнка: Бугаец Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.06.1882 ст.
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Бугаец Зиновия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно