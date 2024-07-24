Флор Гордеев
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти27.04.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Гордей Сисоев
Мать: не указана
Бракосочетание
25.09.1886
Жена: Анисья Моисеева
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1888
Сын: Гордеев Сидор Флоров
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Рождение ребёнка
01.08.1890
Сын: Никанор Флоров
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Рождение ребёнка
03.05.1892
Дочь: Пелагея Флорова
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Рождение ребёнка
25.08.1893
Сын: Тит Флоров
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Рождение ребёнка
01.10.1894
Дочь: Ефросинья Флорова
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Рождение ребёнка
27.10.1895
Сын: Стефан Флоров
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Рождение ребёнка
19.10.1896
Дочь: Матрена Флорова
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Рождение ребёнка
17.03.1899
Сын: Федор Флоров
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Рождение ребёнка
26.05.1900
Сын: Никифор Флоров
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Матвей Флоров
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Рождение ребёнка
12.01.1905
Сын: Дорофей Флоров
Мать ребёнка: Анисья Моисеева
Смерть
27.04.1906
дер.Новое Колпино, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия