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Флор Гордеев

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

27.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Гордей Сисоев

Мать: не указана

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.09.1886

Жена: Анисья Моисеева

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1888

Сын: Гордеев Сидор Флоров

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1890

Сын: Никанор Флоров

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1892

Дочь: Пелагея Флорова

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1893

Сын: Тит Флоров

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1894

Дочь: Ефросинья Флорова

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1895

Сын: Стефан Флоров

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1896

Дочь: Матрена Флорова

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1899

Сын: Федор Флоров

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Никифор Флоров

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Матвей Флоров

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1905

Сын: Дорофей Флоров

Мать ребёнка: Анисья Моисеева

Смерть
27.04.1906
дер.Новое Колпино, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия

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