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Федул Кузьмич

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Место рождения

Троица, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Троица, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1801 ст.

Дочь: Евдокия Федуловна

Мать ребёнка: не указана

Троица, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1803 ст.

Сын: Михаил Федулович

Мать ребёнка: не указана

Троица, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1810 ст.

Сын: Смирнов Яков Федулович

Мать ребёнка: не указана

Троица, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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