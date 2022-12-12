Федул Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1801 ст.
Дочь: Евдокия Федуловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1803 ст.
Сын: Михаил Федулович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1810 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно