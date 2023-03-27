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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Авророва Мария Петровна

Отец ребёнка: Винокуров Пётр Михайлович

Меленки, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1901

Сын: Винокуров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Винокуров Пётр Михайлович

Меленки, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Винокуров Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Винокуров Пётр Михайлович

Меленки, Владимирская область, Россия
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