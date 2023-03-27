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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Авророва Мария Петровна
Отец ребёнка: Винокуров Пётр Михайлович
Меленки, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1901
Сын: Винокуров Сергей Петрович
Отец ребёнка: Винокуров Пётр Михайлович
Меленки, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Винокуров Пётр Михайлович
Меленки, Владимирская область, Россия