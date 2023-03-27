Авророва (Винокурова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва (Винокурова) Мария Петровна

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Место рождения

Меленки, Владимирская область, Россия

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Винокуров Пётр Михайлович

Мать: ?

Меленки, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Авроров Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Авроров Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
08.06.1935

Сын: Авроров Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Авроров Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Авроров Дмитрий Николаевич

Смерть
1987
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