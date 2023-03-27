Авророва (Винокурова) Мария Петровна
Место рожденияМеленки, Владимирская область, Россия
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Винокуров Пётр Михайлович
Мать: ?
Меленки, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Авроров Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Авроров Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
08.06.1935
Отец ребёнка: Авроров Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Авроров Дмитрий Николаевич
Смерть
1987